/639019/المتحدث-العسكرى-مصر-تساهم-فى-السيطرة-على-الحرائق-المندلعة-فى-غابات-قبرص

نشر المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب، منشورًا أكد فيه أن مصر تساهم فى السيطرة على الحرائق المندلعة فى غابات قبرص .

دوت الخليج المتحدث العسكري: مصر تساهم فى السيطرة على الحرائق المندلعة فى غابات قبرص وقال المتحدث العسكرى:” تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها”. وتابع:” أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرتى هيلكوبتر مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات القبرصية فى إخماد الحرائق المندلعة فى الجانب الجنوبى لغابات ترودوس القبرصية وجارى التنسيق مع السلطات القبرصية بذات الشان”. هذا وكان المتحدث العسكري، قد استعرض أمس الأحد، ما تم تأسيسه بشأن المنشآت العسكرية الحديثة، حيث أشار إلى أنه تم إنشاء عدد من القواعد العسكرية أبرزها : 1 - قاعدة محمد نجيب العسكرية فى يوليو 2017 2 - قاعدة سيدى برانى العسكرية 3 - قاعدة برنيس العسكرية فى يناير 2020 لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والإتجاه الإستراتيجى الجنوبى لدفع أى تهديدات قد تؤثر على الأمن القومى .

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