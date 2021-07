/639012/شركة-We-المصرية-للاتصالات--جيجابايتس-هدية-لما-تشحن-رصيد-الانترنت-الأرضي

تقدم شركة We المصرية للاتصالات خدمة We Space مع كل شحنة للعملاء الجدد والقدامى حيث أن شركة We المصرية للاتصالات تسعى جاهدة على توفير أقصى الأمكانيات للعملاء لضمان مستوى الخدمة الجيدة ولهذا تعمل شركة We المصرية للاتصالات على توفير كل الخدمات من خلال My We.

هدية شركة We المصرية للاتصالات

بدأت شركة We المصرية للاتصالات لتقديم عرض We Space للاستفادة من جيجابايتس هدية من شركة We المصرية للاتصالات وذلك عندما يتم شحن رصيد الانترنت الأرضي من شركة We المصرية للاتصالات عن طريق تطبيق My We.

عرض شركة We المصرية للاتصالات We Space

عندما تشحن رصيد WE Space من شركة We المصرية للاتصالات عن طريق تطبيق My WE تحصل حتى على 10 جيجابايت هدية على خط الإنترنت الأرضي.