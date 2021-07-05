/639011/داني-ماكيلي-يدير-المباراة-الثانية-لإنجلترا-في-يورو-2020--أمام-الدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعين الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة إنجلترا والدنمارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020".

تعد مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب الدنمارك هي المباراة الرابعة التي يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي -صاحب الـ 30 عام- في بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، ويعرض دوت الخليج المواجهات التي أداراها ماكيلي في يورو 2020:

المباريات التي أداراها ماكيلي في يورو 2020

أدار الهولندي ماكيلي مباراة منتخبي إيطاليا وتركيا، في دور المجموعات والتي انتهت بفوز منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة، كما أدار ماكيلي مباراة منتخبي روسيا وفنلندا في دور المجموعات والتي انتهت بفوز روسيا بهدف دون رد، بالإضافة إلى مباراة منتخبي إنجلترا وألمانيا في الدور ثمن النهائي من البطولة، والتي انتهت بفوز منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائي.

المباريات التي أدارها ماكيلي لمنتخب إنجلترا والدنمارك

أدار الهولندي داني ماكيلي 4 مباريات لمنتخب إنجلترا، حقق الأخيرة الفوز في مبارتيين وخسر مثلهم، بينما لم يقم بإداراة أي مباراة لمنتخب الدنمارك.

عين ماكيلي حكما لمباراة نهائي الدوري الأوربي لموسم 2019-2020، بين فريق إنتر ميلان وفريق إشبيلية، وانتهت المباراة بتتويج إشبيلية بالبطولة بعد فوزه بنتيجة 3/2.

تأهل منتخب إنجلترا ومنتخب الدنمارك إلى نصف نهائي اليورو

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنمارك.

وعلى الجانب الأخر، تأهل منتخب الدنمارك بعد الفوز على منتخب الدنماركي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”، وأقيمت المباراة على ملعب باكو الأولمبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا أمام منتخب الدنمارك في مباراة نصف نهائي اليورو:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت.

الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين – جادون سانشو.