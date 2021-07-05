«تمكين العضوات».. المستشارة نشوى دميان تُمثل النيابة الإدارية أمام «المحكمة التأديبية بالفيوم»

/639009/تمكين-العضوات-المستشارة نشوى-دميان-تمثل-النيابة-الإدارية-أمام-المحكمة-التأديبية-بالفيوم

قامت صباح اليوم الإثنين المستشارة نشوى وليم أسعد دميان بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، وذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".