/639004/أول-تعليق-من-حسين-الشحات-بعد-فوز-الأهلي-أمام-سموحة-برباعية--صور

انتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

ونشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي بعض الوصر من مباراة أمس”تويتر”،معلق:”وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا .

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في الدوري كلا من :

علي لطفي في حراسة المرمي،و محمود وحيد، رامي ببيعة ، وكهربا ، ومروان محسن، وأليو ديانج وصلاح محسن، وسعيد سمير، أجايي.