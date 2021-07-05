بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر تساهم فى السيطرة على حرائق غابات قبرص

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها . أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرتى هليكوبتر مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب القبرصى فى إخماد الحرائق المندلعة فى الجانب الجنوبى لغابات ترودوس القبرصية، وجارى التنسيق مع السلطات القبرصية بذات الشأن .

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