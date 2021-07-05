جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ما انتهى إليه رأى اللجنة التشريعية بالمجلس، على رفض طلب النائب العام رفع الحصانة عن الدكتور عبدالمنعم سعيد.





وأكد تقرير اللجنة التشريعيية، الذى استعرضه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالله عسر، أن طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبدالمنعم سعيد، بناء على اتهامه فى قضية الاعتداء على المال العام إبان رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وأعلن عسر أن رفض اللجنة لطلب رفع الحصانة بسبب كيدية البلاغ، ويعد هذا أول طلب لرفع الحصانة فى مجلس الشيوخ منذ بداية أعماله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.