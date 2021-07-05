صور.. الرعاية الصحية: نجاح أول جراحة قلب عالية الدقة بتقنية «دايفيد»

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يأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم والمستمر نحو توفير كافة حزم الخدمات المستحدثة وخصوصًا الدقيقة منها، وتوفير كافة الاستشاريين لتقديم حزم الخدمات الجديدة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وتابع بيان الهيئة، تم إجراء الجراحة عالية الدقة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما بمستشفى "النصر التخصصى" التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك على يد أ.د سعيد عبد العزيز، أستاذ جراحة القلب بالقصر العينى وخبير جراحات الشريان الأورطى بمصر والشرق الاوسط، والذى استضافته المستشفى لإجراء الجراحة، كما ضم الفريق الجراحى كل من د. أمير البسطويسى "استشارى ورئيس قسم جراحة القلب بمستشفى النصر"، د. محمد أبو زيد "استشارى جراحة القلب"، د. محمد غنيم "، د. محمد عبد القادر "اخصائيين جراحة القلب"، وذلك بمعاونة فريق التخدير الذى ضم د. محمد إبراهيم، د. ماجد عبدالوهاب، د. أحمد عبد الرؤوف.
ولفت بيان الهيئة، إلى أن هذه الجراحة تعد هى الأولى من نوعها التى يتم إجرائها خارج محافظة القاهرة، كما تعد من التقنيات الحديثة عالميًا والتى لاتُجرى إلا فى مراكز متخصصة قليلة جدًا، وبتكلفة لا تقل عن 350 ألف جنيه خارج التغطية التأمينية الشاملة، وتم إجرائها داخل المستشفى للمنتفع بمساهمة بسيطة لم تتخطى 300 جنيه، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
جدير بالذكر، أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد صرح طبى عظيم لعلاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العالمية، وهى أول مستشفى فى مصر من القطاعين الحكومى والخاص، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا.
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