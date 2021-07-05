مصر تنضم للتحالف العالمى للتغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - انضمت مصر للتحالف العالمى للتغذية المدرسية الذى تم تدشينه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أهمها الاتحاد الإفريقى والوكالة الإفريقية للتنمية والاتحاد الأوروبى.





ويهدف التحالف لمضاعفة برامج التغذية المدرسية على مستوى العالم باعتباره أحد البرامج الهامة الداعمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة هدفها الثانى المتعلق بالقضاء على الجوع، وكذلك الهدفين الثالث والرابع المتعلقين بالصحة العامة وجودة التعليم.

ويواكب إطلاق التحالف الترتيبات الجارية لانعقاد قمة عالمية حول نظم الغذاء على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2021، حيث تهدف القمة لتعزيز استدامة نظم الغذاء على مستوى العالم وضمان تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال وضع مستهدفات رئيسية أهمها خفض عدد من يعانون من الجوع على مستوى العالم إلى النصف بحلول 2030 وتوفير غذاء صحى وآمن للجميع. وقد دعت مصر الدول والمنظمات الدولية المانحة لإعطاء أولوية أكبر لدعم برامج التغذية المدرسية فى الدول النامية نظراً للفوائد العديدة التى يحققها، فبخلاف طبيعتها الإنسانية، فإنه ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعى والأداء الاقتصادى للمجتمعات.

وقد ثمّن برنامج الغذاء العالمى قرار مصر الانضمام للتحالف فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه مكتبه بالقاهرة لدعم جهود مصر فى مجال التغذية المدرسية بوصفها إحدى التجارب الناجحة والرائدة إذ يعد برنامج التغذية المدرسية المصرى الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط ويغطى حوالى 13 مليون طفل فى المدارس الحكومية، كما يمثل مكوناً هاماً ضمن الجهود الوطنية الرامية لتعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك فى مكافحة الأمراض المرتبطة بسوء التغذية بين الأطفال، بالتكامل مع البرامج الرئاسية والوطنية ذات الطبيعة الاجتماعية و أهمها حياة كريمة وتكافل وكرامة.