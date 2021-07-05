«كلنا واحد» تقدم سلعا غذائية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الثامنة عشر من مبادرة كلنا واحد، والتى بدأت فعالياتها منذ الإثنين 28/6/2021، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.





جاء ذلك بالتنسيق مع 19 سلاسلة تجارية كبرى خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة - كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله بإجمالى 755 فرعًا على مستوى الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021م، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تُلبى احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg .

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكل أنواعها، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، إذ تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.