الراقصة دينا تظهر بشخصيتها الحقيقية في مسلسل «البحث عن علا»

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انضمت الفنانة والراقصة دينا لقائمة أبطال مسلسل «البحث عن علا» للنجمة هند صبري، لتشارك فيه كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل، التي تظهر فيه بشخصيتها الحقيقية كراقصة.

دوت الخليج يكشف طبيعة الدور الذي تلعبه الراقصة دينا في مسلسل «البحث عن علا» للنجمة هند صبري.

مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

انتهاء تصوير مسلسل البحث عن علا

واُستئنف تصوير المسلسل، و المقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه قريبًا ويرصد الفيلم من خلال شخصية علا عبد الصبور التي تجسدها هند صبري التغييرات الاجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة.

دينا تشارك في مسلسل السيدة زينب

وجدير بالذكر أن الفنانة دينا انضمت أيضًا مؤخرًا إلى مسلسل «السيدة زينب»، تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى وتدور أحداثه فى 60 حلقة، والعمل بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، محمد رياض، أحمد وفيق، دينا، حسام داغر، أحمد خليل، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.