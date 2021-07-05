/638996/بنك-CIB-احجز-رحلتك-من-Go-Bus-باستخدام-بطاقة-CIB

بنك CIB يتيح حاليًا لعملائه حجز رحلات عن طريق GO Bus وذلك من خلال استخدام بطاقات بنك CIB التي تمنع العملاء خصم 10%، وذلك طبقًا للشروط والأحكام من بنك CIB سي اي بي. وإليكم التفاصيل في السطور التالية.دوت الخليج

بنك CIB ورحلات Go Bus يستطيع الان عملاء بنك CIB سي اي بي الحصول على حجز رجلات جديدة من خلال اتوبيسات Go Bus من بطاقة CIB للسفر في أي محافظة داخل مصر للاستمتاع في فصل الصيف بعروض بنك CIB. عرض بنك CIB للرحلات يستمتع عملاء سي اي بي عرض بنك CIB للرحلات وذلك من خلال خصم 10% من اتوبيس Go Bus على إجمالي الفاتورة في الفرع عند استخدام بطاقات CIB. والعرض ساري حتى 15 سبتمبر 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك CIB.. احجز رحلتك من Go Bus باستخدام بطاقة CIB على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.