السجيني يطالب وزارة التنمية المحلية بالاستفادة من التجارب السابقة فى تطوير هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة «صور»

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/638994/السجيني-يطالب-وزارة-التنمية-المحلية-بالاستفادة-من-التجارب-السابقة-فى-تطوير-هييتى-النظافة-بالقاهرة-والجيزة-صور
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن العلاقات الشخصية بالمسئولين شيء و علاقات العمل شيء آخر، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يجامل اي شخص، لافتا إلى أن جميع النواب أدوا اليمين الدستوري امام الله على المحافظة على الصالح العام.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم
هيئتي نظافة وتجميل الجيزة
وأشار النائب أحمد السجيني،رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إلى وجود يوجد تناقض بين ما طرحته وزارة التنمية المحلية عن هيكلة هيئتى نظافة القاهرة والحيزة وما هو موجود فى مضبطه الجلسة من تقارير صادرة عن هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.
جاء ذلك خلال أجتماع لجنة محلية للنواب لمناقشة رؤية وزارة المحلية بتطوير هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة.
وطالب "السجينى" وزارة التنمية المحلية بأن تأخذ من تجارب سابقة لتطوير هيئتى النظافة ،وتحويلها لشركات ليس شركات قابضة ولكن شركة بها مرونة لإدارة أعمالها، مثل تجربة تحويل شركة الكهرباء من مرفق لهيئة ومن هيئة لشركة ، أو من تجربة الاتصالات وهى الأقرب لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة اليوم تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
قانون التصالح
كما تناقش اللجنة غدا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
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