السجيني يطالب وزارة التنمية المحلية بالاستفادة من التجارب السابقة فى تطوير هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة «صور»

/638994/السجيني-يطالب-وزارة-التنمية-المحلية-بالاستفادة-من-التجارب-السابقة-فى-تطوير-هييتى-النظافة-بالقاهرة-والجيزة-صور

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن العلاقات الشخصية بالمسئولين شيء و علاقات العمل شيء آخر، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يجامل اي شخص، لافتا إلى أن جميع النواب أدوا اليمين الدستوري امام الله على المحافظة على الصالح العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم

هيئتي نظافة وتجميل الجيزة

وأشار النائب أحمد السجيني،رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إلى وجود يوجد تناقض بين ما طرحته وزارة التنمية المحلية عن هيكلة هيئتى نظافة القاهرة والحيزة وما هو موجود فى مضبطه الجلسة من تقارير صادرة عن هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.

جاء ذلك خلال أجتماع لجنة محلية للنواب لمناقشة رؤية وزارة المحلية بتطوير هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة.

وطالب "السجينى" وزارة التنمية المحلية بأن تأخذ من تجارب سابقة لتطوير هيئتى النظافة ،وتحويلها لشركات ليس شركات قابضة ولكن شركة بها مرونة لإدارة أعمالها، مثل تجربة تحويل شركة الكهرباء من مرفق لهيئة ومن هيئة لشركة ، أو من تجربة الاتصالات وهى الأقرب لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة.

ومن المقرر ان تناقش اللجنة اليوم تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

قانون التصالح

كما تناقش اللجنة غدا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.