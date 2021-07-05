/638993/لاعب-منتخب-فرنسا-السابق-يوجه-رسالة-لكيليان-مبابي-بشأن-رحيلة-عن-باريس-تفاصل

اكد نيكولا أنيلكا لاعب منتخب فرنسا السابق، أنه يؤدي على مواطنه كيليان مبابي الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، إذا أراد التألق على المستوى العالمي مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أنيلكا في عموده بموقع " أتليتيك" الرياضي، "إذا أردت الفوز بأرفع الجوائز فعليك الرحيل عن باريس سان جيرمان في مرحلة ما.. لا يمكنك القول إنك تتنافس مع الأفضل طوال الوقت عندما تكون في سان جيرمان".

ويرتبط مبابي، 22 عاما، مع باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي، بعقد يستمر حتى يونيو 2022، لكن هناك أحاديث تتردد عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 47 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 42 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة.

وقال مبابي، إن مسيرته مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا 2020 لم تكن موفقة، بعد فشله في هز الشباك وإهداره ركلة ترجيح حاسمة خلال المواجهة مع سويسرا، في دور الـ16، والتي ودّع على إثرها أبطال العالم المسابقة القارية.

قدم النجم كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، اعتذاره لجماهير منتخب بلاده، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وقال مبابي، خلال رسالة على حسابه الشخصي "تويتر": "من الصعب جدا أن نغلق هذه الصفحة، الحزن هائل بعد هذا الخروج، لم نتمكّن من الوصول الى هدفنا، انا آسف جداً لاهدار ركلة الجزاء، أردت أن أساعد الفريق ولكنني فشلت، العثور على النوم سيكون صعباً وللأسف هذه مخاطر الرياضة التي احبها كثيراً".

وأضاف: "أعلم أن المشجعين خاب أملهم، لكنني ما زلت بحاجة إليهم وإلى دعمهم، شكرا لكل الدعم الذي منحتموني إيّاه، أهم شيء هُو النهوض في اليوم التالي بكامل القوه للتركيز على المواعيد النهائيه القادمه ، تهانينا الى منتخب سويسرا وأتمنى لهم التوفيق".

وأنقذ أسطورة ريال مدريد، كريم بنزيما بالتعاون مع حارس توتنهام هوجو لوريس، المنتخب الفرنسي من فضيحة مدوية عندما سجل هدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يتصدى لوريس لركلة جزاء ببداية الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على المنتخب السويسري الذي اعتقد على مدار الـ 45 دقيقة الأولى وأول خمس دقائق من الشوط الثاني أنه الأقرب للتأهل لملاقاة اسبانيا في ربع النهائي بهذه البساطة ودون مقاومة.