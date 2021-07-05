أخر تطورات القبض علي صاحب محل «الجملي هو أملي»

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تواصل نيابة المطرية التحقيق مع مالك محل «الجملي هو أملي»، بتهمة إدارة منشأة دون ترخيص وعدم حصوله على الشهادات الصحية هو والعاملين معه في المحل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على صاحب محل «الجملي هو أملي» وتحويلة للنيابة

وبحسب تحريات رجال مباحث القاهرة ، أن المتهم كان يبيع رغيف «السمين» بـ5 جنيهات فقط، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي« فيسبوك» فيديوهات للعاملين داخل المحل، حال إعداد وجبات السمين، وتحدثوا عن سوء النظافة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

مصدر أمنى

وقال مصدر أمني ، إنه تم رصد الأخبار والفيديوهات المنشورة عن حكاية «الطوخي» أشهر بائع سمين في منطقة المطرية ، صاحب عبارة «الجملي هو أملي»، وأن الرغيف بقيمة 5 جنيهات فقط.

وأشار المصدر، تم رصد وجود تعليقات من المواطنين على الفيديو عبر التواصل الإجتماعي « فيسبوك»، وتتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية وتزايد الغضب بينهم من سوء النظافة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ« دوت الخليج»، أن رجال مباحث المطرية برئاسة المقدم كريم البحيري رئيس داهمت محل «الجملي هو أملي» بعد تقنين الإجراءات، واستهدفت بالتنسيق مع الجهات المعنية، محل «الطوخي» صاحب عبارة الجملي هو أملي بمنطقة المطرية.

بدون ترخيص

حيث أتضح عدم وجود التراخيص اللازمة إلى محل «الجملي هو أملي»، كما أتضح أيضًا عدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الشغالات وتحفظت الشرطة على كمية من المأكولات؛ لفحصها بمعرفة الجهات المختصة.