محلية للنواب تفتح ملف هيكلة تطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة «صور»

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قال النائب أحمد السيجنى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب أن مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، يجب أن يقوم بدوره المنوط به، وأن يكون رئيس مجلس إدارتها بكفاءة عالية، ويجب أن يكون دوره بجانب إدارته للهيئة، هو إدارة العقود الموقعه مع الشركات التى تعاقد معها فى أعمال النظافة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

اعادة هيكلة هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

وقال أحمد سعيد ممثل وزارة التنمية المحلية إن الوزارة فضلت أن يكون هناك فصل بين إدارة التنفيذ وإدارة التعاقد، وبالفعل تعاقدت الوزارة مع شركات خاصة لتقوم بدور الرقابة على العقود بمحافظة القاهرة متمثلة في شركة " اينفيرو ماستر" المسئولة عن المنطقة الشمالية بالقاهرة.

وأوضح ممثل الوزارة ان التعاقد مع هذه الشركات الآن اختلف تمام عن السابق، لأن خبرة الوزارة في إجراءات للتعاقد زادت، و أصبحت تضع بنود أكثر دقة، وهذا سيضمن نتائج مختلفة،موضحا أن هيئة النظافة لم تدخل في الرقابة اطلاقا على شركات النظافة.

زيادة الرسوم لسد الفجوة

وبناءا على تساؤل النائب أحمد السجيني عن رسوم دفع الهيئة مستحقات تلك الشركات ،جاوب ممثل وزارة التنمية المحلية أن هناك مبالغ يتم تحصيلها من قبل وزارة الكهرباء والان يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون ٢٠٢ لزيادة تحصيل الرسوم ، وقريبا سيتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارة المالية و ووزارة المحلية ووزارة الكهرباء لزيادة الرسوم و لحين الانتهاء من ذلك ستقوم وزارة المالية بسد الفجوة المالية.