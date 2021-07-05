/638990/إحمينا-يارب-الكويت-تسجل-درجات حرارية-ملتهبة--70-درجة-تحت-الشمس-و54-تحت-الظل

وصلت درجة الحرارة إلى 53.5 مئوية في الظل، و70 تحت الشمس بدولة الكويت، لتتربع بذلك على عرش قائمة أعلى مناطق العالم حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تعيش الكويت حالة من الرعب بسبب مرورها بأقسى موجات الحر من حيث معدلات درجة الحرارة، حتى باتت جملة «الكويت تلتهب» الأكثر تعبيرا عبر مواقع البحث عن الوضع في الدولة، وذلك وفقا لصحفية «الراي» الكويتية أمس، التي قالت إن الدولة سجلت أعلى درجات حرارة في العالم.

دوت الخليج يرصد تسجيل الكويت أعلى درجات الحرارة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت قالت من قبل، إن البلاد تشهد صيفا شديد الحرارة إذ سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة، لتصبح أعلى درجة حرارة في العالم.

هذا ونقلت الصحفية الكويتية عن المؤرخ والفلكي عادل السعدون، قوله:” إن أعلى درجات الحرارة بالكويت ستسجل في نهاية يوليو الجاري، مضيفا: «في 21 يونيو من كل عام، وأحيانا 22 يونيو، تتعامد الشمس على مدار السرطان، ونتيجة هذا التعامد يبدأ فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي».

وتابع حول درجات الحرارة في الكويت: «فصل الشتاء يبدأ في نصف الكرة الجنوبي، وهو ما يُسمى بالانقلاب الصيفي، حيث بلغ أطول نهار 14 ساعة تقريبا، ثم يبدأ النهار في النقصان تدريجيا».

وقال بدر العميرة، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، إن «تسجيل الكويت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم يعود لأسباب عدة، من بينها وقوع الكويت بالقرب من مدار السرطان، وبالتالي تتعامد عليها الشمس وتزداد درجة الحرارة».

وأضاف بدر العميرة أن «تأثير المنخفض الهندي الموسمي أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دوران الرياح عكس عقارب الساعة يتأثر بارتفاع درجات الحرارة في الكويت وجنوب العراق والسعودية».

ولفت عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إلى أن «درجات الحرارة المستقبلية تعتمد على قراءات مرهونة بالاحتباس الحراري، وارتفاع نسبة الكربون وذوبان الجليد في المناطق القطبية».

ونوه بدر العميرة، إلى أن «ارتفاع درجات الحرارة ليلا في الكويت هذه الأيام مرده لموسم البوارح الذي يستمر حتى شهر أغسطس؛ إذ تعتدل الأجواء ليلاً قبيل طلوع نجم سهيل، ونهارا تستمر الحرارة المرتفعة حتى مرحلة الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر».

وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية إن درجة الحرارة ربما تتجاوز 60 درجة مئوية خلال حوالي 50 عاما، وناشد الخبراء في الوقت ذاته أن تعمل الحكومة على مواجهة ذلك من خلال تكثيف زراعة الأشجار.