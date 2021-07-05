شعراوى: برنامج تدريبى مكثف لـ1.400 من الكوادر المحلية فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا حول بدء التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة فى المراكز التكنولوجية لحوالى 228 مدينة و91 حيا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء التطبيق التجريبى للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائى.





وقال محمود شعراوى، أن الوزارة نسقت خلال الفترة الماضية مع وزراتى الإسكان والتعليم العالى على توفير برنامج تدريبى مكثف لحوالى 1.400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية فى المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديرى الإدارات الهندسية ومديرى التخطيط العمرانى ومشرفى تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالى، لافتا إلى أنه تم التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم أيضا توفير كل متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكترونى والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط.

ووجه محمود شعراوى، المحافظين بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدورى على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أى استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أى عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عمليا بكل تفاصيلها وإجراءات وخطواتها، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء.

وقال شعراوى إن المراكز التكنولوجية شهدت فى اليوم الأول توافد أكثر من 1.000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة، كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضا تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

وأشار محمود شعراوى إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.