/638985/النائب-محمد-الحسينى-هيئات-النظافة-بالقاهرة-والجيزة-كنز-استراتيجي-يجب-تعظيم-الاستفادة-منهم

تساءل محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية ، بمجلس النواب ، عن دور الحكومة المركزية فى هيكلة هيئات النظافة بالقاهرة والحيزة، وهيئة النقل الجماعى بالقاهرة والاسكندرية.

واضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أثناء مناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هذه الهيئات ، ان اللجنة ترى عدم وجود رؤية فنية لتعظيم الاستفادة من هذه الهيئات حتى الآن .

واكد الحسينى ، ان الدولة تخسر ٤٠ مليون جنية سنويا على ٣٠٠٠ موظف لا يعمل ، مؤكدا أن الكلام لم يتغيير منذ سنوات ،و الحكومة المركزية لم تأخذ بيد هذه الهيئات .

وتساءل وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن سبب دعم الحكومة للقطاع الخاص بلا حدود، ولا تقدم المساعدة للهيئات الحكومية التى تعتبر كنز استراتيجي للدولة يجب الحفاظ عليه .

وأشار الحسينى، أن بسبب الخسارة السنوية قامت الحكومة بالاستعانة بشركات خاصة للمساعدة فى أعمال النظافة مع الابقاء على هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.