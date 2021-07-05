فودافون مصر Vodafone Egypt .. اعرف دلوقتي تفاصيل فلكساتك واستهلاكك

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فودافون مصر Vodafone Egypt يستهلك العملاء الكثير من فودافون فليكسات خلال استخدامهتهم اليومية من شركة فودافون مصر Vodafone Egypt حيث أن الفليكسات يتم استخدامها في النت والمكالمات والكول تون وغيرها من الخدمات التي تقدمها فودافون مصر Vodafone Egypt.

دوت الخليج

نظام فودافون مصر فليكسات

يستطيع عملاء فودافون مصر Vodafone Egypt معرفة تفاصيل الفلكسات والاستهلاك, وادارة الباقة التعرف على عروض فليكس عن طريق تطبيق أنا فودافون أو بطلب #880* مجانًا.

تفاصيل نظام فودافون مصر Vodafone Egypt فليكسات

ترصد دوت الخليج لكم خدمات فودافون مصر Vodafone Egypt مع فليكس في السطور التالية: المكالمات الدولية 5 فليكس = 1 ثانية كول تون 5 فليكس = 1 يوم الاحتفاظ بمكالمات 5 فليكس = 1 يوم منع المعاكسات 5 فليكس = 1 يوم

التحويل من نظام الكارت فودافون إلى فليكس

يمكن للعميل التحويل من نظام الكارت فودافون مصر Vodafone Egypt من خلال طلب #880* مجانًا للتحول لنظام فليكس.

خدمة عملاء فودافون مصر Vodafone Egypt

لمعرفة تفاصيل استهلاك باقة فودافون مصر Vodafone Egypt اطلب #60* مجانًا لمعرفة الرصيد الحالى اطلب #7*60* مجانًا لمعرفة سعر المكالمة بعد نهاية كل المكالمة اطلب #9001* بـ 1 قرش لتجديد الباقة عن طريق تطبيق أنا فودافون أو اطلب #225* مجانًا