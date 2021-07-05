/638980/بسبب-مشاكل-زوجية-انتحار-ربة-منزل-بحبة-الغلال-في-الدقهلية

انتحرت ربة منزل بإحدى قرى مركز شربين بالدقهلية، اليوم الإثنين، بتناول حبة الغلة السامة إثر مشاكل بينها وبين زوجها .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار ربة منزل بحبة الغلة السامة في الدقهلية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بالحادث، وأتضح وصول «ه . ع . م »22 سنة ، من قرية كفر الترعة الجديد لمستشفى شربين العام مصابة بحالة إعياء.

قرص كيماوي

وفارقت الحياة فور وصولها إلى المستشفى، وبانتقال رجال وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدها أكد أن ابنته تركت منزل الزوجة ومقيمة بمنزل الأسرة لوجود مشاكل بينها وبين زوجها، وأنها تناولت قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة تلك الخلافات، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

تجديد حبس حبس قاتل عشيقته

وفي سياق أخر قررت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتجديد حبس قاتل عشيقته، اليوم الاثنين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الإعتداء عليها وقتلها.

وأوضحت التحقيقات التي أشرف عليها محمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن المتهم اعتدى بالضرب على المجني عليها وتسبب في وفاتها خلال إقامتها معه بمنزله بقرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم «م.س.م»، وشهرته «بصلة» مقيم بقرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية أنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع المجني عليها وأنها انتقلت للإقامة معه في منزله بنفس القرية بعد خلافات مع زوجته تركت المنزل علي إثره.

وقال المتهم، إن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليها اعتدي عليها خلالها بالضرب علي رأسها ما أدى إلى سقوطها ووفاتها في الحال إلا أنه حاول التخلص من الجثمان ولم يتمكن من ذلك.