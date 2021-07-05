/638978/عمرو-وهبة-لدنيا-سمير-غانم-وحشتينا-وواحشتي-مصر-كلها

حرص الفنان عمرو وهبة على توجيه رسالة مؤثرة للفنانة دنيا سمير غانم معبرًا عن دعمه ومساندته لها خاصة بعد المنحة التي مرت بها بسبب وفاة والداه الفنان سمير غانم منذ شهرين فضلًا عن تدهور حالة والدتها دلال عبدالعزيز الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف دعم عمرو وهبة لدنيا سمير غانم

نشر عمرو وهبة صورة تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع انستجرام، وعلق عليها متمنيًا الشفاء لوالدتها دلال عبدالعزيز، قائلًا: "وحشتينا، ووحشتي مصر كلها، ربنا يوقيكي، ويطمنك على أستاذة دلال وترجعوا البيت سوا قريب".

آخر ظهور لدنيا سمير غانم خلال فيديو في مهرجان أسوان السينمائي الدولي

وكانت قد اعتذرت دينا سمير غانم عن حضور مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، واكتفت بمشاركة فيديو مصور عُرض أثناء افتتاج المهرجان وحرصت الفنانة على توجيه رسالة إعتذار المسؤولين عن تغيبها، فقالت في الفيديو: "بعتذر لعدم حضوري أنا موجودة جنب ماما طول الوقت ومقدرتش أكون معاكوا".

وأضافت: "اعذروني عايزة أستغل الفرصة وأشكر كل شخص وقف جنبنا في هذه الفترة حتى إذا كان بدعوة، هذه الدعوات جعلتني أشعر بحب الناس، وبقيت أحس أن عندي أهل في كل مكان".

وحرصت دنيا خلال الفيديو على الإعلان أمام الجميع عن إهداء تكريمها لوالديها دلال عبد العزيز والراحل سمير غانم قائلة: "وفي النهاية، عايزة أهدي التكريم لأغلى اتنين في حياتي، اللي أنا بفتخر إنى جزء منهم هما والدي، ووالدتي".

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

كشف الإعلامي محمد علي خير عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز منذ أيام، إذ قال خلال تقديم برنامجه «المصري افندي» الذي يعرض على قناة القاهرة والناس أن دلال عبدالعزيز لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص بمصر الجديدة، كما أنها لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم حيث أن غرفتها معزولة تمامًا وبلا تليفزيون.

وأضاف: "دلال عبد العزيز مبتقدرش تحط رجليها على الأرض"، لافتًا إلى أنها لازالت تحت أنبوبة الاكسچين، واحيانًا تحدث طفرات تحسن في حالتها لكنها سرعان ما يحدث تراجع في نسبة الأكسجين.

وأكدت مصادر طبية من الفريق المعالج، أن حالة دلال الصحية أساءت عن ما كانت عليه، حيث أوضحوا أن الرئة تتاكل بشكل كبير مما أثر على التنفس.