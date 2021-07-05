عبد الحميد بسيوني: عمرو جمال تنتهي إعارته في نهاية الموسم سوف افتقد لاعباً مهماً

/638977/عبد-الحميد-بسيوني-عمرو-جمال-تنتهي-إعارته-في-نهاية-الموسم-سوف-افتقد-لاعبا-مهما

تحدث عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، كواليس الجلسة التى جمعته بعمرو جمال مهاجم فريقه المعار من الأهلى بعد أنباء توقيعه للزمالك.

ويردص دوت الخليج التفاصيل:

وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو جمال سوف ينهي عقدو في نهاية هذا الموسم، وسوف افقد لاعباً هام في الهجوم.

وتابع قائلاً:” "الطلائع قدم أسوأ مباراة له أمام البنك الأهلى وخسرنا بهدفين من ركلتى جزاء وكنت غاضباً للغاية من اللاعبين وهو مالاحظه عمرو جمال وتحدث معى ووعدنى بالقتال مع الطلائع حتى آخر ثانية فى عقده مهما كانت المغريات التى يتعرض لها بعد تألقه هذا الموسم ".

وأختتم قائلاً: "عمرو جمال لاعب ملتزم تحب تدربه وتحب يكون فى فريقك، يلعب باحترام وإخلاص ولا يثير أى مشاكل، يمتثل للتعليمات باحترافية شديدة حتى لو اخرجته من الملعب فى عز تألقه لا يعترض، أعتقد أنه سيكون فى فريق كبير بالموسم الجديد وهو يستحق ذلك، والكلام عن توقيعه للزمالك أو عودته للأهلى منطقى لتألقه بشدة هذا الموسم".

ومن المقرر أن يناقش إدارة النادي الاهلي ملف عودة لاعب أو الموافقة علي رحيلة خلال الفترة المقبلة.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في الدوري كلا من :

علي لطفي في حراسة المرمي،و محمود وحيد، رامي ببيعة ، وكهربا ، ومروان محسن، وأليو ديانج وصلاح محسن، وسعيد سمير، أجايي.