/638972/أحمد-فلوكس-يتزوج-ب-15-سيدة-والسحر-سبب-انفصاله-عن-هنا-شيحة

كشف الفنان المصري أحمد فلوكس عن عدد زيجاته خلال فترة انفصاله عن والدة نجله سيف، وفجر أسباب تعددها، كما أوضح السر وراء انفصاله عن زوجته السابقة النجمة هنا شيحة، اللذان شهد على قصة حبهما شاشات التليفزيون.

دوت الخليج يكشف أسرار في حياة الفنان أحمد فلوكس، الذي طالما ارتبطت به الشائعات والأنباء المزيفة.

عدد زيجات أحمد فلوكس

ذكر فلوكس خلال تصريحات صحفية أنه تزوج فيما يقرب من 15 مرة قائلًا: "اتجوز 15 حاجة كده في الأجواء دي.. الفكرة أن أنا كنت عايش لوحدي من زمان ومتعلق بأمي بحبها جدًا.. أنا عندي الأم مرتبطة بميزان ميزان البيت.. فلما تبقى قاعد لوحدك لازم يبقى في حاجة طرية في البيت".

أسباب انفصال أحمد فلوكس عن هنا شيحة

وعن زوجته السابقة هنا شيحة، وصفها بالجدعة والجميلة، وأكد أن علاقتهما جيدة ويكن لها ولأولادها كل حب واحترام، وأوضح أن سبب انفصاله عنها هو السحر الأسود.

يذكر أن الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في شهر أكتوبر عام 2018، ولم تدم قصة حبهما التي شهد عليها مسلسل «نصيبي وقسمتك» طويلًا، حيث انفصلا الثنائي سريعًا في شهر يوليو من عام 2019.

أحمد فلوكس يتألق في فيلم الممر

وكان أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس في عالم السينما فيلم “الممر” سنة 2019 الذي حقق نجاح كبير بعد عرضه مباشرةً، وشارك في هذا الفيلم كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق،محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي محمود حافظ، أمير صلاح، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد وعدد أخر من نجوم الوسط الفني وكان من إخراج وتأليف شريف عرفة.