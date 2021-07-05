انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم الثلاثاء 6/7 يوليو 2021 للاجهزة الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين دائما ما تفاجئ عملاءها بعروض مبهرة، حيث تتميز بأنها تجمع بين أمرين هم الأهم عند شراء آي سلعة، وهم؛ جودة السلع والمنتجات المعروضة، وأسعار تنافسية مميزة تناسب الشريحة الأكبر من المواطنين. وعليه فنقدم في هذا التقرير، مجلة العروض المقدمة من رنين، والتي تسري ليومي الثلاثاء والأربعاء 6/7 يوليو الجاري، أو حتي نفاذ الكميات المعروضة.

عروض رنين الثلاثاء والأربعاء 6/7 يوليو الجاري

تتضمن عروض شركة رنين اليوم، على العديد من الأجهزة الكهربائية الهامة، والتي يتهافت عليها المقبلين على الزواج من الشباب، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة رنين “الجهاز بقي على تلاتة”، كما وأطلق على مجلة العروض “على وش جواز، والتي تتمثل في:

– تكييف دايموند اديشن 1,5 حصان، بارد- ساخن.

– شاشة سمارت + مروحة استاند 18 بوصة.

– ثلاجة 2 باب نوفروست 397 لتر استانلس بلازما.

– محضر طعام 27 وظيفة، 1000 وات.

– تكييف 2,25 حصان، بارد/ ساخن انفرتر ديجيتال، (السعر شامل التركيب والتوصيل).

– تكييف 3 حصان فاي بارد.

– ديب فريزر 5 درج دي فروست ماجيستا.

– ديب فريزر افقي 171 لتر دي فروست.

– بوتجاز 4 شعلة مقاس (55 في 55).

– غسالة ملابس، فول اوتوماتيك 7ك 1100 لفة.

وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي تتضمنها عروض رنين 2021, والتي يمكنك معرفتها من خلال مجلة العروض التالية:

نظام تقسيط Raneen

تقدم شركة رنين نظام تقسيط مميز على 18 شهراً، وذلك على كافة الأجهزة التي تتضمنها عروض رنين، كما ويمكن التقسيط من خلال بنوك؛ الاهلي، بنك مصر، البنك التجاري الدولي cib.

– لمعرفة المزيد من تفاصيل العروض وأنظمة التقسيط، وكذلك عناوين الافرع، يمكن الاتصال على؛ 16113.

– أو الدخول على الرابط الرسمي لشركة رنين، ومتابعة كافة المستجدات وتصفح مجلات العروض والهدايا.