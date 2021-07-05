صور.. بروتوكول تعاون بين التضامن وحياة كريمة لخدمة القرى الأكثر احتياجا

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ووقع البرتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة وقعت آية القمارى، رئيس مجلس الأمناء.
وينص البروتوكول المُوقع على أن يتم تنسيق العمل بين الوزارة والمؤسسة والتعاون بينهما لتفعيل معايير استهداف القرى والأسر ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية لتنفيذ مبادرتى موهبتك حياة و(التعليم حياة) وإعداد برامج للتوعية بشأن مبادرة "وعى" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى والاستفادة من جهود الرائدات الريفيات وخبراتهم فى هذا المجال والتعاون فى تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطبوعات.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة معنية بالأساس بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز، وتسعى دائماً إلى تطوير خدماتها فى كافة أنحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلى والخاص للاستثمار فى العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والأسرة، وصولا لمجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر الحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة "حياة كريمة" تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعى، مثنية على ضم المؤسسة لشباب معنى بالقضايا القومية فضلا عن قدرته العالية على التواصل المجتمعى فى كافة القرى التى تنفذ فيها المبادرة بالاضافة الى تميز المبادرة فى الانتشار الاعلامى الناجح.
وأضافت أن التعاون سيشمل تكوين فرق محلية يتلخص دورها فى رصد الإنجازات والإبلاغ عن أية تحديات تعوق العمل، وقياس رد الرأى العام حول نتائج المبادرة وتعبئة روح التطوع لتكثيف المراقبة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات التى تم الاستثمار فيها، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة بيانات الأسر من 9.3 مليون إلى 15 مليون أسرة.
ومن جانبها، صرحت آية القمارى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "حياة كريمة" بأن مبادرة حياة كريمة هى أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف 58 مليون مواطن، ويأتى هذا البروتوكول بين المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعى كخطوة هامة ضمن سلسة من الشراكات التى تسعى المؤسسة لتحقيقها، لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعا لإنجاح هذا المشروع التنموى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بروتوكول تعاون بين التضامن وحياة كريمة لخدمة القرى الأكثر احتياجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.