البرلمان يمهل الحكومة 5 سنوات لإعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال الاجتماع: "إن الميزان الخاص بالمصروفات والإيرادات لا يعبر عن أى أمال، و5 سنوات كافية أن نفهم ونسعى للتطوير فى هذه الهيئات".
وتابع السجينى: "الخمس سنوات المقبلة هنبدأ نشوف الحكومة هتعمل إيه فى هذه الهيئات، وهى 4 هيئات، هيئتى النقل العام ونقل الركاب بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة بالجيزة والقاهرة، وهى هيئات ممكن هيكلتها وتشغيليها، من خلال الوزارات المعنية، فالحكومة هى صاحبة المسؤولية أمام القيادة السياسية والشعب، لو شايفة إن هذه الهيئات لا أمل فيها تأخذ قرار، لو عندها رغبة فى اجتماع سرى نعمله، يمكن الحكومة لديها رغبة فى إنهاء هذه الهيئات، لكن لا ينبغى أن نستمر فى هذا بدون نتيجة".
من جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية: "إن هيئة نظافة القاهرة بدأت الهيكلة منذ سنوات، وقد بدأنا فى إعادة الهيكلة منذ شهور ، وتم إعادة الهيكلة من خلال محورين، الأول دعم نظافة القاهرة ب 45 مليون جنيه لرفع الكفاءة"، وقاطعه السجينى، قائلا: "هذا الكلام نسمعه منذ سنوات، هل الهيكل الإدارى قادر على القيام بالمعاملة أم لا، أريد إجابة واضحة، أريد معرفة قيمة الأصول المملوكة للهيئة، وهل الحكومة لديها خبرات وكوادر تقدر تقوم بإعادة هيكلة ولا هتجيب مركز خبرة مصرى أو أجنبى، منذ 5 سنوات أحمل الموازنة العامة مليارات، وأحمل المواطنين مبالغ مالية بلا عائد ولا فائدة".
وتساءل السجينى عن مخطط التنمية المحلية للاستفادة بالموارد البشرية والإمكانيات المتاحة بهيئة النظافة بالقاهرة، وماذا قدمت التنمية المحلية من تنفيذ مخرجات اللجنة منذ سنوات .
وقال ممثل التنمية المحلية، إنه تم إعادة هيكلة نظافة القاهرة، من خلال مساعدة الهيئة فى القيام بمهامها، وهذا بالتنسيق مع الجهات الشريكة بوزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والمحور الآخر هو التعاقد مع القطاع الخاص القادر على تقديم الخدمات، وتم التعاقد مع شركتين هذا العام بعائد سنوى مليار ونصف مليار جنيه.
ولفت مسؤول التنمية المحلية، إلى دعم الموارد البشرية لتعظيم الاستفادة منهم، قائلا: "لديهم ورش ومحطات وقود وخبرات كبيرة فى الإنارة والتجميل والتشجير ، وهذا جانب فنى مهم بجانب أعمال النظافة".
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