رئيس الوزراء: فاكسيرا أكتوبر ينتج 3 ملايين جرعة لـ 8 لقاحات يوميا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى لإنتاج أول جرعة من لقاح كورونا المستجد فى مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر، أن مصنع فاكسيرا أكتوبر ينتج 3 ملايين جرعة لقاح يوميًا.
ولفت إلى أن المصنع ينتج 8 لقاحات أساسية هى التى يحتاج إليها المواطن المصرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة موفقة فى مواجهة تفشى الفيروس.
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