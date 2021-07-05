رئيس الوزراء: فاكسيرا أكتوبر ينتج 3 ملايين جرعة لـ 8 لقاحات يوميا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى لإنتاج أول جرعة من لقاح كورونا المستجد فى مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر، أن مصنع فاكسيرا أكتوبر ينتج 3 ملايين جرعة لقاح يوميًا.

ولفت إلى أن المصنع ينتج 8 لقاحات أساسية هى التى يحتاج إليها المواطن المصرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة موفقة فى مواجهة تفشى الفيروس.