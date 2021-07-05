الشيوخ يبدأ مناقشة قانون المالية العامة الموحد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تواصل الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس فى جلسته العامة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المواد.