وزيرة الهجرة والأنبا جوزيف يبحثان التعاون بمبادرة صوت مصر فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأنبا جوزيف أسقف عام مصر فى إفريقيا وتحديدا فى ناميبيا وبتسوانا ومالاوى وزيمبابوى، لمناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بصدد مبادرة "صوت مصر فى إفريقيا" Egypt’s Voice in Africa.





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالأسقف العام واستعرضت فكرة مبادرة "صوت مصر فى إفريقيا" وأهم المحاور التى تقوم عليها وأبرزها استعادة مصر لدورها الريادى والكبير فى القارة السمراء، من خلال استدامة التواصل مع الجاليات المصرية فى أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كل الملفات والقضايا بالتوازى مع الجهود الدبلوماسية القائمة التى تبذلها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها عقدت حتى الآن 3 لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى عدة دول أفريقية من بينها "ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار وزيمبابوى"، واستمعت إلى مقترحاتهم، والتى شملت تنشيط حركة السياحة والطيران مع الدول الإفريقية، وتعزيز التبادل التجارى والاستثمارات وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير خصوصا للأدوية والأغذية والمحاصيل الزراعية والأثاث، والتعاون فى مجالى التعليم والكهرباء، وإرسال دعم طبى للدول الإفريقية.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون مع الكنيسة المصرية فى أفريقيا لتذليل أى عقبات تواجه أبناء الجالية المصرية هناك والعمل على تلبية احتياجاتهم فى مختلف النواحى، مؤكدة على التنسيق لتنظيم لقاء افتراضى رابع قريبا لبحث ما تم التوصل إليه من نتائج والاستماع إلى أفكار ومقترحات جديدة من أبناء الجالية.

من جهته، أعرب نيافة الأنبا جوزيف عن بالغ سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وأعلن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة بصدد مبادرة "صوت مصر فى أفريقيا" خصوصا فى ظل تحرك مصر الكبير بالقارة الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الأنبا جوزيف: "إننا نتطلع إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية فى إفريقيا بصدد المبادرة، وذلك فى النواحى العلمية والصحية والاجتماعية إلى جانب مجالات التنمية المستدامة، كما نسعى لتنمية العلاقات المتبادلة وتعزيزها بشتى الطرق".