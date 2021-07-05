/638970/عملاء-البنك-العربي-الأفريقي-يشكون-من-الكول-سنتر-محدش-بيرد-خالص

شكى عملاء البنك العربي الأفريقي من سوء خدمة عملاء العربي الافريقي بسبب عدم استجابتهم والرد على مكالمات عملاء البنك العربي الأفريقي حيث أن العملاء يتصلون للسؤال عن بعض الأزمات التي تواجههم ولكنهم يجدون أنهم في أزمة بسب عدم رد كول سنتر البنك العربي الأفريقي.

دوت الخليج شكوى عميل البنك العربي الأفريقي وكتبت عملية البنك العربي الأفريقي عبر الحساب الرسمي والموثق للبنك بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "هو ليه محدش بيرد خالص في الكول سنتر؟". خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي رد المسؤول عن صفحة البنك العربي الأفريقي، على العميلة وكتب: "نعتذر عن عدم الرد على سيادتكم على الفور ووضعك على الانتظار لفترة للأسف يتعرض الكول سنتر من وقت لأخر الى ضغط شديد في عدد المتصلين مما يؤدي الى طول فترة الانتظار". العربي الأفريقي وتابعت خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الرد وقال: "نؤكد اننا نقوم باتخاذ إجراءات جديدة لتفادى هذا الضغط الشديد ونؤكد ان البنك لا يدخر جهدا في تلبية احتياجات العملاء والتواصل معهم". أرقام خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الخط الساخن 19555 الخط الساخن لدولة الامارات‎ 800 2242

المكالمات الدولية (+20) 226733107

وسترن يونيون 16430

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