موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا ودياً

/638969/موعد-مباراة-منتخب-مصر-لكرة-اليد-ضد-فرنسا-وديا

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب فرنسا ودياً، والتي من المقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم ودياً في أولى ودياته بمعسكره بفرنسا والذى يستمر حتى يوم 8 يوليو من الشهر الجارى في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان منتخب اليد قد خاض معسكرا في إسبانيا لعب خلاله وديتين، الأولى أمام كرواتيا وفاز الفراعنة بنتيجة 31/28 ، و الثانية أمام إسبانيا وخسرها منتخب مصر بنتيجة 30 /28.

و تضم قائمة منتخب مصر في معسكره كل من : كريم هنداوي - عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل - أحمد مؤمن - يحيي الدرع - حسن قداح - علي زين - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد خيري - أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - محمد سند - أكرم يسري - إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - أحمد عادل ويقود المنتخب المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني.

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر إعداد الفراعنة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيرة الإسباني بنتيجة 29 مقابل 30 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 16 مقابل 13 هدف.

سيتوجه المنتخب المصري إلى ألمانيا يوم 9 يوليو المقبل لخوض دورة ودية دولية أمام البرازيل يوم 10 يوليو وألمانيا يوم 11 يوليو.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتوجه منتخب اليد، إلى ألمانيا مباشرة من فرنسا يوم 9 يوليو الجارى عقب إنتهاء المعسكر المقام حاليا فى الأخير ويتخلله لقاء ودى مع المنتخب الفرنسى يوم 5 يوليو الجارى، وذلك للمشاركة فى دورة ودية ثلاثية بألمانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد فى دورة ألمانيا مع البرازيل يوم 10 يوليو ثم مع صاحب الأرض 11 يوليو.