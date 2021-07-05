/638963/إيهاب-رمزى-يطالب-بانشاء-بوابات-إلكترونية-بالمحطات-لضبط-الأسلحة-والممنوعات

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بانشاء بوابات إلكترونية داخل جميع محطات السكك الحديدية لدخول وخروج الركاب على مستوى جميع المحطات من مطروح حتى أسوان مع الاستعانة بالكلاب البوليسية لمنع تسلل أى راكب يحمل أسلحة نارية او ممنوعات خاصة الأسلحة والمتفجرات والمخدرات داخل القطارات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضده.

بوابات إلكترونية بالمحطات

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى باحالة الاقتراح الى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس وتوجيه الدعوة للفريق كامل الوزير وزير النقل لحضوره مؤكداً ضرورة مساهمة جميع المحافظات فى تمويل انشاء هذه البوابات من الموارد الذاتية للمحافظات وأشاد الدكتور ايهاب رمزى بنجاح أجهزة الامن فى ضبط العديد من الممنوعات التى يحاول بعض المواطنين التسلل بها داخل القطارات مؤكداً أن وجود بوابات إلكترونية داخل محطات السكك الحديدية سيسهل من مهمة أجهزة الأمن فى كشف جميع الممنوعات خاصة الأسلحة النارية والقطع الاثرية والمخدرات وغيرها من الممنوعات والمخالفات.

تجدر الاشارة الى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تمكنت من العثور على أسلحة نارية داخل قطار أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا. وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقو إخطارا يفيد العثور على 8 بنادق آلية وخرطوش، في إحدى عربات قطار روسي، أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات