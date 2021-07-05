/638961/سامي-قمصان-يكشف-حقيقة-خلاف-محمد-الشناوي-ومحمد-شريف-لاعبي-الأهلي-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تردد عن خلاف بين محمد الشناوي ومحمد شريف ثنائي الفريق، مما ادي إلي إصابة الشناوي قبل مواجهة امس.

وقال قمصان في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، وإصابة الشناوي كانت خلال تواجده مع يانكون مدرب الحراس، والشناوي كان معه في الوحدة قبل دخوله في التدريبات، وشعر بألم في قدمه ببداية الوحدة، ونستغرب أن تصدر مثل هذه الأشياء عن الفريق".

وأستكمل: "الشناوي لا يوجد لديه أي إصابات، وشعر بألم بسيط في ركبته وخضع لعلاج طبيعي، ولم يجر آشعة مثلما قال البعض، ولعب 45 دقيقة مهمة للغاية".

وتابع : "البعض يخترع أشياء غير صحيحة بهدف التأثير على استقرار الفريق، والحمد لله في النادي الأهلي اللاعبون يحبون بعضهم وهذه الروح ظاهرة للجميع ولا نحتاج لإثباتها".

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في الدوري كلا من :

علي لطفي في حراسة المرمي،و محمود وحيد، رامي ببيعة ، وكهربا ، ومروان محسن، وأليو ديانج وصلاح محسن، وسعيد سمير، أجايي.