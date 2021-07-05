ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4033 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3344 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، اودن للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 8.5 مليون سهم، 4446 سهم، 1.3 مليون سهم، 1000 سهم، 31223 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 15379 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 3 ملايين سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بنفس الشركة 350 ألف سهم.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

وأعلنت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع البنك العقاري المصري العربي عدد 157.9 ألف سهم بسعر 60.189 جنيه بقيمة إجمالية 9.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 3.28% إلى 0.123%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.44 مليار جنيه إلى 1.497 مليار جنيه بزيادة قدرها 57.6 مليون جنيه موزعة على عدد 57.6 مليون سهم توزع كأسهم مجانية تمويلًا من حصة المساهمين في أرباح العام وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020، وكذلك تعديل المحل القانوني للشركة، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

في سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقديم موعد انعقاد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لتكون يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، وذلك فى ضوء انتهاء لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح من أعمالها وإعلان قائمة المرشحين المقبول أوراق ترشحهم وفقًا لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم (95) لسنة 2017، وتيسيرًا على المنتخبين للإدلاء بأصواتهم.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية لشراء حتى عدد 5.2 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح السعر 6.12 جنيه للسهم بدلًا من 5.72 جنيه للسهم وجارى دراسة الطلب من قبل الهيئة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.