إدراج معمل تحليل متبقيات المبيدات ضمن المعامل المرجعية للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ادراج المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، بشكل رسمى ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومى مرجعى للايكولاى E. Coli من خارج الاتحاد الأوروبى.





ولفت إلى أنه يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقه العربية والإفريقية، الأمر الذى يعد نواه حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل وتبادل الخبرات مع المعامل فى المنطقه العربيه والإفريقية.

ووفقا لتقرير رسمى تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فإن لجنة مشكلة من عدد من الخبراء وخصوصا المعمل المرجعى الأوروبى بروما، زارت عدد من المزارع فى مصر لتقييم الحالة، كما زاروا عددا من المعامل لاختيار أحدها للقيام بدور العملية التحليلية لهذه المجموعة من بكتريا الايكولاي، إذ قام قسم الميكروبيولوجى بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بهذا الدور والذى تطلب اكتساب عدد من المهارات والخبرات والتى تمت على مدار أكثر من 10 سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين والباحثين بالمعمل سواء فى المعمل المرجعى بروما أو من خلال استضافه خبراء من نفس المعمل المرجعى بمصر.

وأشار التقرير إلى أن المعمل قد شارك على مدار أكثر من 10 سنوات فى اختبارات الكفاءة والمشاركات البينية، والتى شارك فيها جميع المعامل الوطنيه الأوروبية فى هذا الشأن، كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الأوروبى، ومنها المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات.

وأوضحت عبداللاه فى تقريرها أن فريق العمل قد شارك مؤخرا أيضا فى 3 دورات متتالية تم عقدها من قبل المعمل المرجعى بتقنية "أون لاين" وكانت إحدى هذه الدورات حول كيفية تجهيز وتحضير اختبارات الكفاءة.

وأكدت أنه خلال تطوير وتحديث الموقع الإلكترونى للمعمل المرجعى للايكولاى بروما تم إدراج بيانات المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات وقسم الميكروبيولوجى كمعمل مرجعى فى هذا التخصص وهو يعد اعتراف من المعمل المرجعى بدور المعمل وقدرتها على توفير الخدمات التحليلية والتدريب ومساعده جميع الهيئات فى تقصى الحالات الوبائية.