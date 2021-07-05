سعفان: وفرنا فرص عمل لمصريين طلبوا نقل كفالة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية المصرية بجدة، توفير 20 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركات التاج للصناعات وتعمل فى مجال صناعة المبادلات الحرارية بالمملكة بجدة براتب يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 ريال ومزايا أخرى.





وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بجدة فى إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود لبيب مع شركات التاج للصناعات والتى تعمل فى مجال صناعة المبادلات الحرارية بالمملكة بجدة، بتوفير 20 فرصة عمل منها 10 فرص على مهنة عامل، وأخرى على مهنة فنى للعمل فى المصنع بالمدينة الصناعية الثانية.

وأوضح الملحق العمالى عبدالحليم محمود أن مميزات الوظيفة راتب شهرى للعامل 1500 ريال سعودى، والفنى من 2000 إلى 2500 ريال ب، وإجازة أسبوعية، و8 ساعات عمل يومية، وتحديد الحوافز بعد المقابلة الشخصية، بجانب توفير سكن واستقرار وظيفى.

وللتواصل وارسال السيرة الذاتية الجوال: 00966546084436 وللايميل: [email protected] .