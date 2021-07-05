انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء وسط إجراءات احترازية

جدة - نرمين السيد - أكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بمحافظة شمال سيناء، انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بالمحافظة اليوم الإثنين، وسط إجراءات احترازية ووقائية.





وأشار إلى أن غرفة العمليات لم تتلق بلاغات أو إخطارات بأية شكاوى حتى الآن، كما لم يتم تسجل أى حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

وقال إن طلاب القسم العلمى يؤدون الامتحان اليوم فى مادة التفاضل والتكامل لمدة ساعتين فى مختلف لجان الامتحانات على مستوى المحافظة وعددها 8 لجان موزعة على: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وتضم 174 طالبا وطالبة، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة بالقرب من اللجان وغرفة عمليات فى مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات.

من جانبه قال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، إنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة يوميا قبل وبعد كل امتحان، مشيرا إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، وأن الامتحانات مستمرة حتى الأول من أغسطس المقبل.