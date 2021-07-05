عاجل.. مدبولى يشهد أول إنتاج مصرى للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.





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