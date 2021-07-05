بعد غياب 3 سنوات..محمد سعد يعود بمسرحية كوبري ستانلي

/638956/بعد-غياب-3-سنواتمحمد-سعد-يعود-بمسرحية-كوبري-ستانلي

يشهد الفنان محمد سعد حالة من الازدهار الفني خلال الفترة الحالية بعد غياب دام طويلا منذ آخر فيلم عرض له في 2019 بعنوان محمد حسين ولم يحقق نجاحا متوقعا كباقي أفلامه السينمائية، لذا قرر سعد الابتعاد عن السينما لفترة الى أن يجد عمل يعيد له نجاحه وثقة الجمهور فيه من جديد.

دوت الخليج يكشف أعمال محمد سعد الذي يستعد لها خلال الفترة الحالية

يستعد محمد سعد لعملين فنين جديدين أحدهما مسرحية بعنوان مبدئي «كوبري ستنالي» من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل مباشرة في خارج مصر، ثم عرضها لاحقا في الداخل، والمسرحية تحمل طابع كوميدي وتحتوي على عدد من الإيقاعات والرقصات.

ويشارك في بطولة كوبري ستانلي بجانب أحمد سعد الفنانة مي سليم وجار اختيار عدد من النجوم، حيث تتفاوض الجهة المنتجة مع عدد من نجوم الكوميدي، وأجرى محمد سعد ومي سليم بروفات الخطوط العريضة للعمل الجديد على أن ينضم باقي الطاقم خلال أيام لعمل البروفات النهائية للمسرحية التي تعيد كوميديا محمد سعد من جديد.

محمد سعد يستعد لطرح فيلم جديد خلال العام المقبل

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد سعد ينوي تقديم عمل سينمائي جديد من المقرر أن يبدأ في تصويره خلال هذا العام عقب الانتهاء من عروض مسرحية «كوبري ستانلي»، ترقبا لعرضها خلال العام المقبل.

فيلم الكنز أخر أعمال محمد سعد الناجحة

وكان قد تألق الفنان محمد سعد في عام 2017 من خلال تقديم فيلم الكنزي بجانب الفنان محمد رمضان، والتي تدور أحداثه في في عام 1975، حين يقرر حسن بشر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف والده بشر الكتاتني ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة (حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.

آخر أعمال محمد سعد السينمائية

يذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد سعد فيلم «محمد حسين »، وهو فيلم أكشن كوميدي من إنتاج سنة 2019، وهو من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، ومن بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

وتدور قصته حول عودت الرسام العالمي شريف كمال سمير صبري إلى وطنه مصر بعد 37 عامًا ليُقرر أن يرسم رسمته الأخيرة تكريمًا للوطن، ولكن تأبى لوجين ابنة زوجته فريال يوسف أن يحدث ذلك فتدبر خطة للانتقام منه، ويجن جنون لوجين بعدما تعلم أن أخر لوحة رسمها شريف قبل مقتله كانت على ظهر محمد حسين السائق، فتساومه لكي تحصل على الرسمة بأي طريقة كانت، ولكن محمد حسين له رأي أخر.