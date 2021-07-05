زيارة برلمانية من نقل البرلمان لشرم الشيخ ودهب..والنائب مصطفي محمود يكشف لـ دوت الخليج التفاصيل«فيديو»

/638954/زيارة-برلمانية-من-نقل-البرلمان-لشرم-الشيخ-ودهبوالنائب-مصطفي-محمود-يكشف-لـ-تحيا-مصر-التفاصيلفيديو

قال النائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا إن لجنة النقل ستقوم بزيارة ميدانية يوم الأربعاء القادم الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٠ الي مدينة شرم الشيخ، ويتضمن برنامج الزيارة في اليوم الأول لقاء مع محافظ جنوب سيناء لمناقشة ملف الطرق بالمدينة وأيضا المواني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة لجنة النقل لشرم الشيخ

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وأضاف النائب مصطفى محمود، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن اليوم الثاني للزيارة سيشمل جولة بميناء شرم الشيخ للوقوف على اخر الاعمال به، ومناقشة ما يمكن إضافته للميناء، كما ستشمل الزيارة جولة بالطرق داخل المدينة ، وسوف تختتم اللجنة اعمالها بزيارة مدينة دهب.

أهمية موقع شرم الشيخ

وأوضح النائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، أنه تاني أهمية الزيارة نظرا لموقع مدينة شرم الشيخ وانها قبلة سياحية هامة داخل مصر، فلذلك يجب ان تكون شبكة الطرق بها على اعلى مستوى.

الزيارات الميدانية

وعن دور لجنة النقل في الزيارات الميدانية قال النائب مصطفى محمود ،إن اللجنة تقوم برحلات مكوكية دائمة وكانت أولى رحلاتها لمدينة الإسكندرية برفقة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وشملت معاينة ميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، كما تم معاينة طريق دمياط و العمل على الانتهاء من بعض المشاكل به، كما قامت اللجنة بزيارة ميناء دمياط.