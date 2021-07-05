/638947/ليفربول-يبدأ-رحلة-تجديد-عقد-محمد-صلاح-تفاصيل

يسعي نادي ليفربول الإنجليزي الأنتهاء من جميع الأخاديث، والأتفاق مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر علي تجديد عقودة الفترة المقبلة، ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب المصري مع ليفربول في صيف 2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتسبب صلاح في إثارة الشائعات حول مستقبله في ليفربول، بعدما أجرى حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية في ديسمبر الماضي، حيث ترك باب الرحيل مفتوحاً.

وألمح صلاح خلال حواره إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الإسباني، في ظل ارتباطه أكثر من مرة بكل من ريال مدريد وبرشلونة

ولم يكتفِ صلاح بذلك، بل كرر الأمر نفسه في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية في مارس الماضي، قبل مواجهة ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن لإنهاء التكهنات الحالية

وأوضحت أن محمد صلاح لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيوقع ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

وأشارت إلى إنه يجب الأخذ في الاعتبار إحجام مالكي ليفربول عن تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين فوق سن الثلاثين، ومن ثم قد يحتاجون إلى استثناء خاص للإبقاء على صلاح صاحب الـ29 عام لمدة أربع سنوات مقبلة.

احتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 12.5 مليون جنيه سترليني.

وجاء في المركز الثاني الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وبجنابه البرتغالي ديجو جوتا برصيد 7.5 مليون جنيه سترليني.

وجاء في المركز الثالث الإسكوتلندي أندري روبيرتسون برصيد 7 مليون جنيه سترليني.

ارقام محمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح العديد من الألقاب الفردية والبطولات الجماعية منها حصد لقب أفضل لاعب بإفريقيا ، وهدف الموسم الإنجليزي بالإضافة لهداف الدوري الإنجليزي حتى أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال برصيد 28 هدف.

وحصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.

وحصل محمد صلاح على الجائزة بتصويت من الجماهير كأعلى نسبة تصويت وذلك بعد منافسة عالية مع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي.

يعد محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فأكثر في 3 مواسم، وهو ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.