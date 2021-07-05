السكة الحديد تطرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 19 يوليو

طرحت هيئة السكة الحديد، اليوم الأثنين، مقاعد قطارات عيد الأضحى التى ستتحرك يوم 19 يوليو.

وكانت الهيئة قد فتحت الأربعاء الماضي، باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى التي أضافتها لجدول التشغيل اليومي، كما طرحت مقاعد القطارات المكيفة التي ستتحرك يوم 14 يوليو المقبل.

كما طرحت الجمعة، تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المبارك التي ستتحرك 15 يوليو، كما طرحت الجمعة مقاعد القطارات المقرر تحركها يوم 16 يوليو، والسبت تذاكر القطارات المقرر سفرها يوم 17 يوليو، والأحد تذاكر القطارات المسافرة يوم 18 يوليو.

كما تطرح الهيئة غدا الثلاثاء، مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 20 يوليو.

وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميًا.

ويتم حجز التذاكر بدء من الساعة 7.30 صباحًا، بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن تذاكر قطارات عيد الأضحى تطرح قبل السفر بـ14 يوميًا.