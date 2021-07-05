تنمية المشروعات: مستعدون للتعاون لزيادة إنتاج مصانع الطوب الطفلى

جدة - نرمين السيد - زار وفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مركز الصف بالجيزة، وذلك لعقد لقاء موسع مع أصحاب مصانع الطوب الطفلى بمركزى الصف وأطفيح (المراكز المستهدفة بمحافظة الجيزة)، بحضور ممثلى هيئة التنمية الصناعية، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ.





وشمل اللقاء عرضا لكل خدمات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والتدريبية والتسويقية والتيسيرات التى يمنحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 وكيفية استفادة مشروعات مصانع الطوب الطفلى من خدمات الجهاز والتيسيرات والحوافز الضريبية التى جاءت فى القانون بهدف استمرار هذه المشروعات وتوفيق أوضاعها وتطوير منتجاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية مما يؤدى إلى توفيرها للمزيد من فرص العمل.

وتناول اللقاء المحاور الرئيسية لمبادرة حياة كريمة والتى يأتى فى مقدمتها تحسين جودة الحياة فى مراكز وقرى مصر الأكثر احتياجا وإتاحة فرص عمل لأبنائها وتوفير سكن كريم لأهالى القرى المصرية.

وأشار الدكتور حاتم مكرم، مدير فرع الجهاز بالجيزة، أن جهاز تنمية المشروعات على أتم استعداد لتقديم كافة خدماته المالية وغير المالية لأصحاب المصانع، وأضاف أن فرع الجهاز بالجيزة سيقوم بإرسال ممثليه لإجراء بحث حالة لكل مصنع على حدى وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل مصنع لمساعدة أصحابه على التطوير ورفع معدلات الإنتاج والتسويق.

كما سيتم مناقشة العقبات والتحديات التى تواجههم والعمل على وضع آليات لمواجهتها بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية والمشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه صرح المهندس إيهاب عبد العزيز، مدير المنطقة الأولى بجهاز تنمية المشروعات، أن فرع الجيزة قد قام بتنفيذ 4 ندوات تعريفية بمركزى الشباب بالصف وأطفيح بالتعاون مع الجهات الشريكة للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز وكذلك التعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة رقم (152) لسنة 2020 وقام فرع الجيزة كذلك بتنفيذ برنامجين تدريبيين لريادة الأعمال تحت عنوان تنمية المهارات الريادية.

يذكر أن "الصف وأطفيح" بهما ما يقرب من 308 مصانع للطوب بما يمثل 65% من صناعة الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية، وتوفر هذه المصانع ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة الجيزة.