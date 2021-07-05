موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق الإسماعيلي مباراته اليوم الأثنين أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقام مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

القنوات الناقلة

سوف تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت.

القائمة شهدت عودة عبد الرحمن مجدي، حيث ضمت كل من:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، محمد عمار، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط:محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، نادر رمضان، عماد حمدى، محمد حسن ،، محمود دونجا، أحمد مدبولي، محمد الشامي، بابل، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

الإسماعيلي يتغلب على فريق سموحة في بطولة الدوري

تمكن فريق الإسماعيلى من تسجيل هدفين متتاليين في مرمى فريق سموحة، وأحرزهم التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 وشكرى نجيب بعده بدقيقة، ليتقدم الإسماعيلي بثلاثية.

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