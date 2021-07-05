صور- سحر العمارة المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا توضح برج 31N North هو أول Festival Tower مضئ وأطول أبراج العاصمة الإدارية الجديدةـ إذ تعد العاصمة الجديدة شمس تسطع فى سماء مصر لتؤكد عظمة المصريين فى بناء الحضارة قديما وحديثا.





وترصد الصور سحر العمارة المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى ستكون منارة فريدة على مستوى قارة إفريقيا. وفى العاصمة الإدارية الجديدة تتجسد عبقرية المهندس المصرى بمجموعة من المبانى الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التى تعكس براعة المصريين فى إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسا قويا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى.

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