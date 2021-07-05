سعر اليورو اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 وأسعار العملات العربية والأجنبية

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر اليورو اليوم وأسعار العملات العربية والأجننبية الإثنين الموافق 5 يوليو الجاري 2021 حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ بالقطاع المصرفي المصري، وذلك نتيجة عدة عوامل، أهمها العامل الإقتصادي المصري الذي يشهد حالة من الإستقرار وارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي.

سعر اليورو اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 وأسعار العملات

ونبدأ بأسعار العملات العربية والأجنبية والتي جاءت كالتالي بحسب أسعار البنك المركزي المعلنة، والتي قد تختلف قليلاً أو تتوافق مع أسعار البنوك العاملة في السوق المصري.

أولا.. سعر اليورو اليوم الإثنين 5 يوليو “أسعار البنك المركزي”

سعر الشراء الآن: 18.54 جنيه.

سعر البيع الآن: 18.88 جنيه.

ثانياً.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

سعر الشراء اليوم: 15.63 جنيه.

سعر البيع اليوم: 15.72 جنيه.

ثالثاً.. سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنية

سعر الشراء اليوم: 21.59 جنيه.

سعر البيع اليوم: 21.74 جنيه.

رابعاً.. سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه

سعر الشراء اليوم: 16.97 جنيه

سعر البيع اليوم: 17.08 جنيه.

خامساً.. سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

سعر الشراء اليوم: 4.16 جنيه

سعر البيع اليوم: 4.19 جنيه.

سادساً.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء اليوم: 51.90 جنيه

سعر البيع اليوم: 52.24 جنيه.

سابعاً.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء اليوم: 4.25 جنيه

سعر البيع اليوم: 4.28 جنيه.

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