موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بـ الثانوية العامة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقال مجدى الجيار وكيل تعليم الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تجرى إحصاءً تكراريا لمجموع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان تنسيق الثانوى العامة نهاية الأسبوع الجارى.
وأضاف أنه يتم حاليا، حساب الإحصاء التكرارى لتحديد تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.
جدير بالذكر، أن تنسيق الثانوى العام بمدارس الجيزة العام الماضى 2020 كان 240 درجة كحد أدنى للقبول، ثم تم تخفيضه لـ 238 فى عدد قليل من الإدارات التعليمية.
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