انت الان تتابع تفاصيل خبر الفلك الدولي يعلن رسميًا موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر والسعودية والدول العربية والإسلامية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 من الأمور التي تشهد بحثاً كبيراً عبر المواقع الإلكترونية خلال الأيام الجارية، وعادةً ما تقوم البحوث الفلكية بالإعلان عن ذلك بشكل رسمي بعد إجراء الحسابات والدراسات اللازمة، وفي أغلب الأحيان تتوافق تلك الحسابات مع الرؤيا الشرعية.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 في السعودية ومصر والدول العربية

حتى أن دار الإفتاء والقائمين على على الرؤيا الشرعية في الدول العربية يستأنسون بالحسابات الفلكية، ولكن من يحسم الأمر في النهاية هي الرؤيا الشرعية والتي تعتمد على رؤيا هلال الأشهر العربية بالعيين المجردة والأجهزة الحديثة التواجدة بمراكز الإستطلاع في جميع دول العالم.

وحول موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 فقد أشار معهد الفلك الدولي ف بيان له، أنه سوف يستحيل رؤية هلال شهر ذي الحجة في يوم 29 من شهر ذي القعدة، وعليه فإنه شهر ذي القعدة ثلاثون يوماً، وذلك بمصر والسعودية والدول العربية ومعظم قارتي أوروبا وأفريقيا.

وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2021، ويوم الإثنين 19 يوليو هو يوم وقفة عرفات، وهنأ مدير مركز الفلك الدولي الدكتور محمد عودة جميع الأمة الإسلامية والعربة بعيد الأضحى المبارك.

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