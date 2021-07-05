مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أحد بدائل الثانوية العامة لطلاب الإعدادية 2021 وشروط القبول

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محمد سياف - ابو ظبي - تعد مدرسة العربي هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية كبديل للثانوية العامة بالنسبة إلى طلاب الشهادة الإعدادية 2021، وتمنح مدارس توشيبا العربي لطلابها وخريجيها العديد من المزايا، وفي مقدمتها المكافآت المالية، بالإضافة إلى وجود فرص للتعيين في مصانع توشيبا العربي، ويتخرج الطلاب من المدرسة بعد 3 سنوات دراسة، ويكون لهم الفرصة للإلتحاق بجامعات التكنولوجيا. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أحد بدائل الثانوية العامة وننشر لمتابعينا خلال السطور التالية شروط التقديم بمدارس العربي ومميزاتها والتخصصات الموجودة بها وكل تفاصيلها. أولاً.. شروط القبول في مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المجموع لا يقل عن 230 درجة.

يشترط أن يكون المتقدمين من إدارة بنها قليوبية أو إدارة قويسنا منوفية.

عدم زيادة سن المتقدم عن 18 سنة في بداية أكتوبر 2021.

اجتياز اختبار القبول.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي.

التقديم بمدارس توشيبا العربي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. ثانياً.. مميزات الدراسة بمدرسة العربي الثانوية التخرج بشهادة ذات جودة عالمية.

التدريب العملي في مصانع توشيبا العربي.

فرص التعيين أكبر بمجموعة مصانع العربي.

الحصول على حوافز مادية أثناء الدراسة والتدريب. ثالثاً.. مناهج وخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقة “مدرسة العربي الثانوية” يوجد قسم كهرباء.

يوجد قسم ميكانيكا.

يوجد قسم تبريد وتكييف.

المناهج عبارة عن علوم ثقافية وفنية في التخصصات وتدريب عملي. رابعاً.. عنوان المدرسة ومدة الدراسة المنطقة الصناعية في قويسنا بجوار مصانع العربي بمحافظة المنوفية.

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